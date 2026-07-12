Ιράν: «Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ, κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα» – Οι ΗΠΑ έπληξαν 140 ιρανικούς στόχους

Σε τροχιά πλήρους αποσταθεροποίησης μπαίνει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα, σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο.

Η επίθεση ιρανικών δυνάμεων εναντίον εμπορικού πλοίου κυπριακών συμφερόντων πυροδότησε μια χωρίς προηγούμενο στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ, οι οποίες εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones κατά κρατών του Κόλπου.

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Το χρονικό της επίθεσης στο M/V GFS Galaxy

Η κρίση πυροδοτήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όταν οι Ιρανοί έπληξαν το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και εκτεταμένη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ένας Ινδός ναυτικός αγνοείται. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 9 μέλη του πληρώματος, επίσης ινδικής καταγωγής, κατάφεραν να επιβιβαστούν σε σωσίβια λέμβο και διασώθηκαν από τις αρχές του Ομάν.

Η ιρανική πλευρά επέλεξε να επιδείξει ισχύ, με τον πρόεδρο της επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Ρεζάι, να δηλώνει με ανάρτησή του: «πήραμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με την ισχύ μας και θα τον διατηρήσουμε με την ισχύ μας».

Iranian MP Ebrahim Rezaei:



We have taken control of the Strait of Hormuz with power, and we will preserve it with power as well. pic.twitter.com/kGbsl0rhCd— Clash Report (@clashreport) July 12, 2026

Συναγερμός στη διεθνή ναυσιπλοΐα

Το περιστατικό επιβεβαιώνει πόσο εύθραυστη παραμένει η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή. Ανταποκρινόμενη στους αυξημένους κινδύνους, η EOS Marine εξέδωσε κατεπείγουσες επικαιροποιημένες οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία.

Ειδικότερα, συνέστησε διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από ζώνες συγκρούσεων, εντατικοποίηση της οπτικής και ηλεκτρονικής επιτήρησης για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων προσεγγίσεων και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα των ένοπλων ομάδων ασφαλείας των πλοίων, με εντολή να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες εμπλοκής αποφεύγοντας την κλιμάκωση, εκτός αν δεχθούν άμεσα πυρά.

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IRGC l Footage of today IRGC strikes in response to aggression by the US military. The attacks reportedly utilized precision-guided, solid, and liquid-fuel ballistic missiles, including the Qadr, Emad, Kheibar Shekan, Fateh-110, and Zolfaghar. pic.twitter.com/ESpsdngbK1— Hexagone Intel (@osinthexagone) July 12, 2026

Σκληρή απάντηση από τις ΗΠΑ

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν άμεση και σφοδρή, σηματοδοτώντας τον τρίτο βομβαρδισμό κατά ιρανικών θέσεων μέσα σε μία εβδομάδα.

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Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 2:15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος (19:15 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), όπως διευκρίνισε η CENTCOM, «αφού δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν κατάφωρα στο M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Ένα μέλος του πληρώματος, πολίτης, αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς επί του σκάφους και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο».

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Στο νέο αυτό κύμα αντιποίνων, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία «έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη. BREAKING 🔴



U.S. military:



"U.S. Central Command (CENTCOM) completed a third round of strikes this week against Iran, July 11, holding Iranian forces accountable for attacking another commercial ship in the Strait of Hormuz.



U.S. forces hit approximately 140 Iranian military… pic.twitter.com/ds6F4uahjF ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 12, 2026

Οι στόχοι περιελάμβαναν ιρανικές θέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και τοποθεσίες παράκτιας επιτήρησης».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη τονίζοντας ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» και ότι «τώρα πληρώνει» το ανάλογο τίμημα.

Συνολικά, κατά την τελευταία εβδομάδα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι «έπληξε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Στρατεύματος για να υποβαθμίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα το στενό. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του ζωτικού διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται».

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις υπογράμμισαν τον σταθεροποιητικό τους ρόλο στην περιοχή, αναφέροντας ότι «από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ». https://t.co/PdIteJBLkN— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Το Ιράν ανοίγει μέτωπο με τα κράτη του Κόλπου

Σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων, η Τεχεράνη εξαπέλυσε το πρωί της Κυριακής συντονισμένα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον γειτονικών χωρών, κλιμακώνοντας την περιφερειακή ένταση.

Στο Κατάρ, η κυβέρνηση έκανε λόγο για τρεις τραυματισμούς (ανάμεσά τους και ένα παιδί) από πτώση θραυσμάτων στη Ντόχα, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα συστήματα αεράμυνας τέθηκαν σε λειτουργία αναχαιτίζοντας ιρανικά βλήματα, ενώ σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Ιορδανίας επιβεβαίωσε την πτώση τριών ιρανικών πυραύλων στο έδαφός της, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι πέτυχαν καίρια πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές των αντιπάλων τους, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν κέντρο διοίκησης και υπόστεγα drones στην Ιορδανία, έπληξαν αμερικανική βάση ραντάρ στο Κουβέιτ, επιτέθηκαν σε πλατφόρμες ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στο Ομάν και ισοπέδωσαν εγκαταστάσεις συντήρησης αεροσκαφών και διοίκησης στο Κατάρ.