ΕΜΥ: Γιατί σταμάτησε τις εβδομαδιαίες προγνώσεις καιρού – Οι καταγγελίες του Θοδωρή Κολυδά

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στην κοινή γνώμη, αλλά και στον δημοσιογραφικό κόσμο, έχει προκαλέσει η ξαφνική απόφαση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) να σταματήσει την έκδοση της καθιερωμένης εβδομαδιαίας πρόγνωσης καιρού.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος με διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του κρατικού φορέα.

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Σε ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι η ημερήσια πρόγνωση της ΕΜΥ περιλαμβάνει πλέον έναν ψηφιακό σύνδεσμο (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί σε χάρτες για τις επόμενες ημέρες, ο οποίος ωστόσο παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα και δεν λειτουργεί.

Πέρα όμως από το τεχνικό σκέλος, ο κ. Κολυδάς εστιάζει στην ουσία του προβλήματος, καταγγέλλοντας μια βαθύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία παραγωγής των μετεωρολογικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρείται μια σταδιακή περιθωριοποίηση της επιστημονικής ανάλυσης και του ανθρώπινου παράγοντα, καθώς η υπηρεσία φαίνεται να βασίζεται όλο και περισσότερο στην αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων από τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ότι ο ρόλος μιας εθνικής υπηρεσίας δεν είναι απλώς να αναμεταδίδει τα «έτοιμα» στοιχεία των υπολογιστών.

Αντίθετα, οφείλει να αξιολογεί επιστημονικά τα διαφορετικά προγνωστικά μοντέλα, να διασταυρώνει τα δεδομένα, να συνυπολογίζει τις γεωγραφικές και τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και, τελικά, να καταθέτει την ανθρώπινη επιστημονική κρίση.

Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί σημαντικό κενό ενημέρωσης για χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες —όπως αγρότες, ναυτιλιακές εταιρείες, τουριστικούς πράκτορες και διοργανωτές εκδηλώσεων— που εξαρτώνται άμεσα από μια έγκυρη, μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τον προγραμματισμό των εργασιών ή των μετακινήσεών τους, αλλά και για τη λήψη μέτρων προστασίας από ακραία φαινόμενα.

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Παράλληλα, στερεί από τους δημοσιογράφους ένα πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά και οι πολίτες αναμένεται να στραφούν σε ιδιωτικούς ή ξένους μετεωρολογικούς ιστότοπους και εφαρμογές. Αυτές οι πλατφόρμες, αν και προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές προβλέψεις, στερούνται συχνά της απαραίτητης φιλτραρισμένης ανάλυσης και της επιστημονικής σφραγίδας ενός έμπειρου μετεωρολόγου.

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Με νέα παρέμβασή του, ο Θοδωρής Κολυδάς στηματίζει το γεγονός ότι, παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, επικρατεί «σιγή ιχθύος».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση ή απάντηση από την πλευρά της διοίκησης της ΕΜΥ, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η απουσία ανακοινώσεων από άλλους μετεωρολόγους, καθώς και από σχετικούς επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου.