Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι των “αιωνίων”

Το ντέρμπι των “αιωνίων” ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Ο πρωτοπόρος της Super League Ολυμπιακός θέλει να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μείνει πίσω στην βαθμολογία (5ος με ένα παιχνίδι λιγότερο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και το ματς μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το άλλο ντέρμπι τη ημέρας γίνεται στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Απαιτητική έξοδο έχει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Η Ένωση βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 45 βαθμούς και θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόγραμμα 20ης αγωνιστικής

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (16:00)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:00)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρης – ΠΑΟΚ (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 46 (19 αγ.)

2. AEK 45 (19 αγ.)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38 (19 αγ.)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

————————————-

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25 (19 αγ.)

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

————————————–

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (19 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ