ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας πανηγύρισε με τον κόσμο των πρασίνων πριν την λήξη του τελικού (βίντεο)

Αποθεώθηκε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ο αρχηγός του "τριφυλλιου"

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας πανηγύρισε με τον κόσμο των πρασίνων πριν την λήξη του τελικού (βίντεο)
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στην Κρήτη.

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας πλησίασε τους φίλους των πρασίνων και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς καθώς ο Παναθηναϊκός πήρε μία εμφατική νίκη με 68-79 επί του αιώνιου αντιπάλου και κατέκτησε το 22ο κύπελλο της ιστορίας του.

