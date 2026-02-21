Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας πανηγύρισε με τον κόσμο των πρασίνων πριν την λήξη του τελικού (βίντεο)
Αποθεώθηκε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ο αρχηγός του "τριφυλλιου"
Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στην Κρήτη.
Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας πλησίασε τους φίλους των πρασίνων και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς καθώς ο Παναθηναϊκός πήρε μία εμφατική νίκη με 68-79 επί του αιώνιου αντιπάλου και κατέκτησε το 22ο κύπελλο της ιστορίας του.
