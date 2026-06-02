Ρέθυμνο: Τραγωδία με ηλικιωμένο που έπεσε από μπαλκόνι και έχασε την ζωή του

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) στο Ρέθυμνο όταν ηλικιωμένος 86 ετών έπεσε από μπαλκόνι και έχασε την ζωή του.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο, όταν ένας άνδρας 86 ετών, έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 86χρονος κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο, πίσω από τη λεωφόρο, με την πτώση να αποβαίνει μοιραία και να χάνει τη ζωή του.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.