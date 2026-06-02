Λίβερπουλ: Επιστρέφει και μένει ο Τσιμίκας – Προ το πυλών η συμφωνία με Ιραόλα

Ο Άντονι Ιραόλα είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και υπολογίζει για την νέα σεζόν τον Κώστα Τσιμίκα για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για να συνεργαστούν, με τις επαφές με τον Ισπανό τεχνικό να είναι «έντονες» τις τελευταίες ώρες.

Φυσικά, υπάρχει και το ελληνικό ενδιαφέρον στον σύλλογο, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει μετά τον δανεισμό του στη Ρόμα και όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι το μέλλον του στην ομάδα. Το Athletic σε πρόσφατο άρθρο του ανέλυσε το πλάνο της Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τον Έλληνα μπακ, αναφέρεται πως οι «Reds» δεν θα προχωρήσουν σε απόκτηση αριστερού οπισθοφύλακα, αφού ο «Τσίμι» και ο Μίλος Κέρκεζ θα αποτελέσουν τις επιλογές του Ιραόλα για την ερχόμενη σεζόν.