Νάσος Αθανασίου: Το “αντίο” της Σεμίνας Διγενή – “Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση, μου έμαθες πολλά”

Με μια συγκινητική φωτογραφία από το πλατό της εμβληματικής εκπομπής “Τρεις στον Αέρα” αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Νάσο Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Οι δυο τους μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη συμπαρουσίαζαν τη συγκεκιμένη εκπομπή που προβαλλόταν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Σεμίνα Διγενή έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας:

“Αχ μωρέ Νάσο μου❤️..πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση και μου έμαθες πολλά. Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα”.

Δείτε την ανάρτησή της:

Η εκπομπή προβαλλόταν από τις 3 Νοεμβρίου 1986 έως τις 3 Ιουνίου 1988 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ωστόσο ο Νάσος Αθανασίου αποχώρησε το 1987 και τη θέση του πήρε ο Γιάννης Δημαράς, προερχόμενος από τους Ρεπόρτερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή δεν προβλήθηκε ποτέ σε επανάληψη, ενώ δεν σώζεται στο Αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

