Έλενα Τσαγκρινού: «Το “καίγομαι” τα λέει όλα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα»

Με αφορμή το νέο της τραγούδι «Καίγομαι», η Έλενα Τσαγκρινού προχώρησε σε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στο νέο της τραγούδι όσο και στη προσωπική της ζωή και τη νέα της σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η Έλενα Τσαγκρινού μιλώντας για την προσωπική της ζωή είπε ότι βρίσκεται σε σχέση με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και παρουσιαστή Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 2026.

«Ο Λάμπρος δεν είναι μόνο αυτά, το τραγούδι μου νομίζω τα λέει όλα γι’ αυτό που περιγράφεις», είπε η Έλενα Τσαγκρινού απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου.

Σε άλλη ερώτηση η τραγουδίστρια απάντησε για την συνάντησή της με την πρώην του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Έλενα Κώνστα και το βίντεο που ανήρτησαν στο Tik Tok.

«Από την στιγμή που συνεργάζονται, ούτως ή άλλως, η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη. Οπότε δεν τίθεται θέμα, είναι επαγγελματική σχέση. Είμαστε στην επιφάνεια, δεν κρύβουμε κάτι», απάντησε η Έλενα Τσαγκρινού.