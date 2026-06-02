Απάτη με ψεύτικα SMS για δήθεν πρόστιμα μέσω gov.gr για τροχαίες παραβάσεις
Η ανάρτηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος
Σε ανάρτηση που εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με απάτη μέσω SMS που στάλθηκε δήθεν από το gov.gr για πρόστιμα από την Τροχαία, προχώρησε η της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:
Προσοχή σε νέα SMS απάτη που “μοιάζει” να έρχεται από το gov.gr
Οι απατεώνες στέλνουν μήνυμα για δήθεν τροχαία παράβαση/πρόστιμο και το SMS εμφανίζεται μέσα στην πραγματική ροή συνομιλίας του gov.gr, κάνοντάς το να φαίνεται αυθεντικό.
Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που:
• ζητά πινακίδα & στοιχεία ταυτότητας
• στη συνέχεια ζητά στοιχεία κάρτας για “πληρωμή”
Μην πατάτε links σε SMS με μηνύματα όπως:
“λήγει σήμερα” ή “τελευταία ειδοποίηση”.
Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή.
