ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ψεύτικα SMS για δήθεν πρόστιμα μέσω gov.gr για τροχαίες παραβάσεις

Η ανάρτηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Απάτη με ψεύτικα SMS για δήθεν πρόστιμα μέσω gov.gr για τροχαίες παραβάσεις
DEBATER NEWSROOM

Σε ανάρτηση που εφιστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με απάτη μέσω SMS που στάλθηκε δήθεν από το gov.gr για πρόστιμα από την Τροχαία, προχώρησε η της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

Προσοχή σε νέα SMS απάτη που “μοιάζει” να έρχεται από το gov.gr

Οι απατεώνες στέλνουν μήνυμα για δήθεν τροχαία παράβαση/πρόστιμο και το SMS εμφανίζεται μέσα στην πραγματική ροή συνομιλίας του gov.gr, κάνοντάς το να φαίνεται αυθεντικό.

📌 Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που:

• ζητά πινακίδα & στοιχεία ταυτότητας

• στη συνέχεια ζητά στοιχεία κάρτας για “πληρωμή”

⚠️ Μην πατάτε links σε SMS με μηνύματα όπως:

“λήγει σήμερα” ή “τελευταία ειδοποίηση”.

✅ Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή.

ΕΛΛΑΔΑ

