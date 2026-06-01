ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης ο Ντόρσεϊ ενόψει των τελικών με τον Παναθηναϊκό

Αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης ο Ντόρσεϊ ενόψει των τελικών με τον Παναθηναϊκό
EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 15:39

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το Game 1 των τελικών της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό από τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ.

Ειδικότερα, ο διεθνής γκαρντ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει πως τον πονούσε ένα σημείο που έχει τενοντίτιδα πάνω από το γόνατο και η παρουσία του στο 1ο ματς με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γκαρντ των Πειραιωτών δεν αγωνίστηκε στη 2η νίκη των Πειραιωτών επί της Ένωσης και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει στις προπονήσεις πριν τους τελικούς που ξεκινούν την Τετάρτη (3/6).

Ο Ντόρσεϊ φέτος έχει κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 20 ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ