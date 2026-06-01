Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης ο Ντόρσεϊ ενόψει των τελικών με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το Game 1 των τελικών της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό από τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ.

Ειδικότερα, ο διεθνής γκαρντ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει πως τον πονούσε ένα σημείο που έχει τενοντίτιδα πάνω από το γόνατο και η παρουσία του στο 1ο ματς με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών δεν αγωνίστηκε στη 2η νίκη των Πειραιωτών επί της Ένωσης και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει στις προπονήσεις πριν τους τελικούς που ξεκινούν την Τετάρτη (3/6).

Ο Ντόρσεϊ φέτος έχει κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 20 ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα.