ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Σκούπα και τώρα οι τελικοί της GBL
Κορυφαίος ο Οσμάν με 29 πόντους
Ο Παναθηναϊκός αυτήν την φορά δεν κινδύνευσε και φρόντισε να «σκουπίσει» τον ΠΑΟΚ στο Game 2 της σειράς των ημιτελικών επικρατώντας με 94-102.
Κορυφαίος των νικητών ο Τσεντί Οσμάν που πήρε την ομάδα του Αταμάν από το χέρι και την βοήθησε να αποφύγει τις κακοτοπιές. Ο Τούρκος φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 29 πόντους με 4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 37 λεπτά συμμετοχής.
Προφυλάχθηκε για τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας , ενώ με ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού χεριού αγωνίστηκε ο Κέντρικ Ναν (8 πόντοι, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα).
Με νταμπλ-νταμπλ ολοκλήρωσε τη μάχη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στο πρωτάθλημα, ο Πάτρικ Μπέβερλι (14 πόντοι, 11 ασίστ), ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (22 πόντοι).
Με αμυντική στοχοπροσήλωση και εκτελώντας επιθετικά με τους Ταϊρί (1/1 τρίποντο), Μέλβιν (1/1 τρίποντο), Περσίδη (1/1 δίποντο), ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με +5 (8-3). Διαφορά η οποία πήγε στο 4’ στο +7 (15-8) και στο 9’, με τους Μουρ, Ομορούγι να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, στο +12 (27-15).
Βάζοντας στην μπάλα στο καλάθι, κυρίως με τους Μήτογλου, Σορτς, ο Πανθηναϊκός «απάντησε» με επιμέρους 5-13 και πλησίασε στο 14’ στους 4 πόντους (32-28), ο «Δικέφαλος» απέκτησε εκ νέου «αέρα» 6 πόντων (38-32) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +3 (20’ 47-44).
Οι πρωτοβουλίες των Ναν, Λεσόρ, Όσμαν, επέτρεψαν στους «πράσινους» να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκηνικό στο 24’ (51-56) , τάχιστα, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, με τους επιθετικούς μοχλούς τους Περσίδη, Μουρ, Μπέβερλι, Ντίμσα, έγινε ξανά «αφεντικό» στο παρκέ (26’ 64-60).
Με τον Γκραντ, αρχικά, και τον Όσμαν, στην πορεία, ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» επιμέρους 3-12 και τελείωσε την τρίτη περίοδο προηγούμενος στο +5 (67-72). Στο 34’ πήγε στο +9 (73-82) και στο 36’ στο +12 (77-89), βάζοντας, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή του.
Ο ΠΑΟΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια να «γυρίσει» το ματς, μείωσε στο 38’ στους 7 πόντους (85-92), η προσπάθειά του, όμως, έμεινε εκεί.
Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102
Οι συνθέσεις:
ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 22 (3), Ταϊρί 17 (3), Περσίδης 7 (1), Μπέβερλι 14 (), Μουρ 10, Κόνιαρης 2, Ομορούγι 19, Φίλλιος (), Ντίμσα 3 (1).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Αταμάν): Όσμαν 29 (5), Γκραντ 15 (2), Ναν 8 (2), Χέιζ-Ντέιβις 14 (1), Λεσόρ 15, Σορτς 14 (1), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 7 (2).
