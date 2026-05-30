ΑΕΚ – Ολυμπιακός 68-95: Επιβλητικοί οι Πειραιώτες – Έκλεισαν θέση για την σειρά τελικών με τον Παναθηναϊκό

Το εισιτήριο για τους τελικούς της Basket League έκλεισε ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που επικράτησε της ΑΕΚ με 68-95 στην Sunel Arena και έκλεισε θέση για τους τελικούς σκουπίζοντας την σειρά των ημιτελικών.

Για τους νικητές ο Βεζένκοβ είχε 15 πόντους, ενώ ο Χολ μέτρησε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, για την Ένωση ο Νάναλι μέτρησε 19 πόντους και ο Μπράουν 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Οι ερυθρόλευκοι επέβαλλαν το ρυθμό τους από το πρώτο δεκάλεπτο και πάτησαν το… γκάζι στο φινάλε για να τελειώσουν την υπόθεση νίκη και να στρέψουν την προσοχή τους στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και αρκετή αστοχία, ωστόσο ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορα τα πατήματά του και, με αιχμή του δόρατος τον Βεζένκοφ, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10 (20-10).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ελέγχουν τον αγώνα και στη δεύτερη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους, πριν οδηγηθούν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 44-30.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Οι Πειραιώτες διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με τον Χολ να δίνει ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της διαφοράς πάνω από τους 20 πόντους.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +20 (66-46), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε τυπική διαδικασία.

Με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στη νίκη με 95-68, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95