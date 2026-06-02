Στο Μουντιάλ 2026 ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ – Οι 26 της Γκάνας

Την επιστροφή του μετά από τρία χρόνια στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Γκάνας θα κάνει ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026.

Από τα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, ξεχωρίζει φυσικά ο Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ο Ινιάκι Ουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την μεγάλη απουσία να είναι ο Κούντους, που τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ 2026

Τερματοφύλακες: Μπέντζαμιν Ασάρε (Χαρτς οφ Όουκ), Λόρενς Ατί-Ζίγκι (Σεν Γκάλεν), Τζόζεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς)



Αμυντικοί: Αμπντούλ Ράχμαν Μπάμπα (ΠΑΟΚ),Γκίντεον Μενσά (Οσέρ), Μάρβιν Σενάγια (Οσέρ), Αλιού Σεϊντού (Ρεν), Αμπντούλ Μουμίν (Ράγιο Βαγεκάνο), Ζερόμ Οπόκου (Μπασακσεχίρ), Γιόνας Ατζετέι (Βόλφσμπουργκ), Κόλο Όπονγκ Πέπρα (Νις), Ντέρικ Λούκασεν (Πάφος).



Μέσοι: Ελίσα Οβούσου (Οσέρ), Τόμας Παρτέι (Βιγιαρεάλ), Κουάσι Σίμπο (Οβιέδο), Αγκουστίν Μποάκι (Σεντ Ετιέν), Κάλεμπ Γιρένκι (Νόρτζελαντ), Αμπντούλ Φατάβου (Λέστερ), Καμαλντίν Σουλεμάνα (Αταλάντα).



Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπόνσου Μπα (Αλ Καντσίγια), Έρνεστ Νουάμα (Λιόν), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Μπράντον Τόμας-Ασάντε (Κόβεντρι), Πρινς Κουαμπένα Aντού (Πλζεν), Ινιάκι Ουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ).