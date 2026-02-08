Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Ταμπόδρα παγώνει το “Καραϊσκάκης”

Με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός καθώς ο Ταμπόρδα πάγωσε το “Γ. Καραϊσκάκης” μόλις στο 7ο λεπτό.

Από γύρισμα του Τετέι, ο Ταμπόρδα κέρδισε την μπάλα μετά και από μία κόντρα, για να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς.