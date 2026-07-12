Γιώργος Γεραπετρίτης: «Τεράστιο βαρίδι το casus belli για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας»

Το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε τον ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στο διεθνές στερέωμα, απορρίπτοντας τη λογική της παθητικής παρακολούθησης των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

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Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Γεραπετρίτης υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής στρατηγικής στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας: «Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα εξοπλιστικά της Άγκυρας και το casus belli

Σχολιάζοντας τις επαφές της Άγκυρας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός υποβάθμισε την περιρρέουσα παραφιλολογία για τα εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, επισημαίνοντας ότι παρά το θετικό κλίμα, «κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση», χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως απλές εικασίες τις αντίθετες εκτιμήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο τουρκικό casus belli, το οποίο περιέγραψε ως σημαντικό τροχοπέδη τόσο για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

«Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση. Θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η διατήρηση απειλής πολέμου έναντι ενός γειτονικού και συμμαχικού κράτους αντιτίθεται πλήρως στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της διεθνούς ασφάλειας.

Η σημασία του διαλόγου και η απόρριψη της «μυστικής διπλωματίας»

Ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε όσους εισηγούνται τη διακοπή των επαφών με την Άγκυρα, σημειώνοντας: «Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η διατήρηση διαύλων επικοινωνίας αποτελεί πάγια εθνική στρατηγική όλων των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίοδο της πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά, οπότε και πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έξι κύκλοι διερευνητικών επαφών.

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Συμπλήρωσε, δε, ότι το κριτήριο επιτυχίας είναι το αποτέλεσμα, εκτιμώντας ότι «από την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει βγει απολύτως ωφελημένη».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί αδιαφανών διαδικασιών, δηλώνοντας: «Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας ορισμένων», ενώ υπενθύμισε ότι προβαίνει σε συστηματική ενημέρωση της Βουλής, του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, της αρμόδιας επιτροπής και των πολιτικών αρχηγών.

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«Δεν υπάρχει οτιδήποτε μυστικό», συμπλήρωσε.

Μέτωπο με την αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα

Ο υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε βέλη κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις αναφορές του τελευταίου για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

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«Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του η Τουρκία ήταν εκτός του προγράμματος F-35», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, εξηγώντας ότι η Άγκυρα αποβλήθηκε από το πρόγραμμα στα τέλη του 2019 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, ενώ μέχρι τότε συμμετείχε και ως συμπαραγωγός.

Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35 επετεύχθη επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε έναν συνολικό απολογισμό, αντιπαραβάλλοντας το έργο της νυν κυβέρνησης με εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ και εστιάζοντας στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, την επέκταση των χωρικών υδάτων, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την επανεκκίνηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης.

Όπως υποστήριξε, οι πρωτοβουλίες αυτές εξασφαλίζουν στην Ελλάδα μια ιδιαίτερα ισχυρή φωνή στα διεθνή fora, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.