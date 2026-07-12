Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επιστράτευσαν ηλεκτρικό πατίνι για να μεταφέρουν πλυντήριο ρούχων – Δείτε Βίντεο

Απίστευτο κι όμως ... ελληνικό!

Χανιά: Επιστράτευσαν ηλεκτρικό πατίνι για να μεταφέρουν πλυντήριο ρούχων – Δείτε Βίντεο
Αντώνης Διαμαντάκης

Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο περιστατικό, που καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο των Χανίων, είδε το φως της δημοσιότητας μέσω σχετικού βίντεο.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται μια παρέα τριών ανδρών να κινείται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, έχοντας επιστρατεύσει ένα ηλεκτρικό πατίνι για μια μάλλον ανορθόδοξη χρήση: τη μεταφορά ενός οικιακού πλυντηρίου ρούχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η συγκεκριμένη ενέργεια αποκλίνει πλήρως από τις προδιαγραφές ασφαλείας και τους κανόνες ορθής χρήσης του μέσου, η αυτοσχέδια και ευρηματική αυτή λύση απέδειξε, αν μη τι άλλο, ότι η φαντασία των πολιτών μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα μικρό δίτροχο σε… μεταφορικό όχημα βαρέων αντικειμένων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ