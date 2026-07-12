Χανιά: Επιστράτευσαν ηλεκτρικό πατίνι για να μεταφέρουν πλυντήριο ρούχων – Δείτε Βίντεο

Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο περιστατικό, που καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο των Χανίων, είδε το φως της δημοσιότητας μέσω σχετικού βίντεο.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται μια παρέα τριών ανδρών να κινείται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, έχοντας επιστρατεύσει ένα ηλεκτρικό πατίνι για μια μάλλον ανορθόδοξη χρήση: τη μεταφορά ενός οικιακού πλυντηρίου ρούχων.

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Αν και η συγκεκριμένη ενέργεια αποκλίνει πλήρως από τις προδιαγραφές ασφαλείας και τους κανόνες ορθής χρήσης του μέσου, η αυτοσχέδια και ευρηματική αυτή λύση απέδειξε, αν μη τι άλλο, ότι η φαντασία των πολιτών μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα μικρό δίτροχο σε… μεταφορικό όχημα βαρέων αντικειμένων.