Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας – Ακολούθησε μετασεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12.07) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τo γεωδυναμικό ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. ΔΝΔ του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,9 χιλιόμετρα.

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Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. ΔΝΔ του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,3 χιλιόμετρα.