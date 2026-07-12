Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας – Ακολούθησε μετασεισμός
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12.07) στην Εύβοια.
Σύμφωνα με τo γεωδυναμικό ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. ΔΝΔ του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,9 χιλιόμετρα.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. ΔΝΔ του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,3 χιλιόμετρα.
πηγή στην Google
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