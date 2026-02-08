Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό κορεό των φιλάθλων για τα θύματα της Θύρας 7 (εικόνα)
Τίμησαν την μνήμη τους ανήμερα της μαύρης επετείου
Σε μία ιδιαίτερη κίνηση προχώρησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο “Γ.Καραϊσκάκης” για να τιμήσουν την μαύρη επέτειο της Θύρας 7.
Δείτε τις εικόνες:
45 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 8η Φεβρουαρίου 1981, ημέρα που σημειώθηκε η τραγωδία της Θύρας 7, με 21 φιλάθλους να χάνουν τη ζωή τους μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.
