Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό κορεό των φιλάθλων για τα θύματα της Θύρας 7 (εικόνα)

Τίμησαν την μνήμη τους ανήμερα της μαύρης επετείου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό κορεό των φιλάθλων για τα θύματα της Θύρας 7 (εικόνα)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε μία ιδιαίτερη κίνηση προχώρησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο “Γ.Καραϊσκάκης” για να τιμήσουν την μαύρη επέτειο της Θύρας 7.

Δείτε τις εικόνες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

45 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 8η Φεβρουαρίου 1981, ημέρα που σημειώθηκε η τραγωδία της Θύρας 7, με 21 φιλάθλους να χάνουν τη ζωή τους μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ