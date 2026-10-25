Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0: «Ερυθρόλευκο» πάρτι με χατ τρικ του Ζότα Σίλβα

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Κυριακής (25/10), επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 της Καλαμάτας στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, ενώ Μάριους και Μπέιλι έβαλαν την υπογραφή τους στην ευρεία νίκη των Πειραιωτών.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή της σε γκολ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

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Η Καλαμάτα προσπάθησε να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων, ωστόσο δεν κατάφερε να ανακόψει τον ρυθμό τους, με το σκορ να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στο δεύτερο μέρος.

Ο Ζότα Σίλβα «χτύπησε» δύο φορές σε τρία λεπτά

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στον αγώνα, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και ασκώντας συνεχή πίεση στην άμυνα της Καλαμάτας.

Οι «ερυθρόλευκοι» δημιούργησαν αρκετές τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν στο πρώτο μισάωρο.

Η λύση ήρθε στο 37ο λεπτό, όταν ο Ζοέλ Ρόκα πραγματοποίησε σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 40′, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε ξανά.

Αφού δέχθηκε την πάσα του Γκουστάβο Σα έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε δυνατό συρτό σουτ και νίκησε τον Βασίλιεβιτς, διαμορφώνοντας το 2-0.

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Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα, έχοντας μετατρέψει την αγωνιστική υπεροχή του σε δύο γκολ.

Χατ τρικ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον ιδανικότερο τρόπο για τους Πειραιώτες.

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Στο 46ο λεπτό, ο Τικνιζιάν πραγματοποίησε γύρισμα στην περιοχή και ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, στέλνοντας για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα.

Με το 3-0, ο Πορτογάλος ολοκλήρωσε το πρώτο χατ τρικ της επαγγελματικής του καριέρας και έφτασε τα πέντε γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

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Η εξέλιξη αυτή έδωσε ακόμη μεγαλύτερη άνεση στον Ολυμπιακό, που συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα.

Μάριους και Μπέιλι ολοκλήρωσαν την πεντάρα

Παρά το ευρύ προβάδισμα, οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν να αναζητούν περισσότερα γκολ.

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Στο 74ο λεπτό, ο Μάριους, που είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Πέντερσεν και με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 85′, όταν ο Μπέιλι πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε τον αντίπαλό του και πλάσαρε εύστοχα μέσα από την περιοχή για το 5-0.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει μια από τις πιο εμφατικές νίκες του στη φετινή Super League.

Τα πέντε γκολ του Ολυμπιακού

37′ – Ζότα Σίλβα: Κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ρόκα (1-0).

Κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ρόκα (1-0). 40′ – Ζότα Σίλβα: Δυνατό συρτό σουτ μετά από πάσα του Σα (2-0).

Δυνατό συρτό σουτ μετά από πάσα του Σα (2-0). 46′ – Ζότα Σίλβα: Κοντινό τελείωμα μετά από γύρισμα του Τικνιζιάν (3-0).

Κοντινό τελείωμα μετά από γύρισμα του Τικνιζιάν (3-0). 74′ – Μάριους: Σουτ στην κίνηση μετά από γύρισμα του Πέντερσεν (4-0).

Σουτ στην κίνηση μετά από γύρισμα του Πέντερσεν (4-0). 85′ – Μπέιλι: Ατομική ενέργεια και εύστοχο πλασέ (5-0).

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί των Πειραιωτών

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική αγωνιστική του πορεία, επιβεβαιώνοντας την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.

Οι Πειραιώτες είχαν προηγουμένως επικρατήσει με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για την 7η αγωνιστική της Super League.

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Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε επίσης πανηγυρίσει σημαντική ευρωπαϊκή νίκη επί της Σπάρτα Πράγας, συνεχίζοντας το θετικό σερί αποτελεσμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η σημερινή πεντάρα απέναντι στην Καλαμάτα ήρθε να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της επιθετικής γραμμής, με τον Ζότα Σίλβα να ξεχωρίζει χάρη στην ιστορική προσωπική του επίδοση.