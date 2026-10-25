Η Σαντορίνη στο επίκεντρο της τουριστικής καινοτομίας

Η Σαντορίνη βρέθηκε στο επίκεντρο της τουριστικής καινοτομίας φιλοξενώντας την εκδήλωση «Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό» που διοργάνωσε πρόσφατα ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντώνης Παγώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, ο Νίκος Ζώρζος, Δήμαρχος Θήρας και η Ιουλία Καραμολέγκου, Έπαρχος Θήρας. Η Κατερίνα Σαριδάκη, Διευθύντρια του CapsuleT, παρουσίασε το έργο του επιταχυντή. Παράλληλα, εννέα startups του τρέχοντος κύκλου επιτάχυνσης του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator σύστησαν τις λύσεις τους.

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Αναλυτικότερα, η ArtStay παρουσίασε ένα μοντέλο συνεργασίας ξενοδοχείων με Έλληνες καλλιτέχνες με δυνατότητα φιλοξενίας και πώλησης πρωτότυπων έργων τέχνης μέσω QR.

Η ClinicaGo παρουσίασε μια πλατφόρμα ιατρικού τουρισμού που συνδέει διεθνείς ασθενείς με ελεγμένες ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα.

Η Culizen παρουσίασε μια λύση διαχείρισης κόστους για επαγγελματικές κουζίνες.

Η depnos παρουσίασε μια AI-powered πλατφόρμα που μετατρέπει το ψηφιακό μενού σε εργαλείο αύξησης εσόδων, συνδυάζοντας παραγγελίες, πληρωμές, έξυπνο upselling και αξιοποιήσιμα δεδομένα.

Η OverGrid AI δραστηριοποιείται στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας, με στόχο να εισάγει την ενεργειακή ευελιξία στα ξενοδοχεία μέσα από μια ανθρωποκεντρική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση.

Η Pricinger μετατρέπει ζωντανά δεδομένα αγοράς και ανταγωνισμού σε βελτιστοποιημένες τιμές ανά διανυκτέρευση για βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις συγχρονίζει στα κανάλια και βοηθά τους οικοδεσπότες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις τιμολόγησης.

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Η stayi είναι ένας AI concierge στο κινητό του επισκέπτη, χωρίς εφαρμογή για κατέβασμα. ‘Αλλα συστήματα λένε στον επισκέπτη πώς να λύσει ένα πρόβλημα. Η stayi το λύνει.

Η Unloket είναι μια AI πλατφόρμα hospitality operations που αυτοματοποιεί την επικοινωνία με τους επισκέπτες, διαχειρίζεται άμεσα αιτήματα, ενισχύει τα upsells και προσφέρει συνεπή, υπερ-εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε κλίμακα.

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Η WhenWines παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επισκέψεων σε οινοποιεία.

Στο δεύτερο μέρος, τη σκυτάλη πήραν τρεις Alumni εταιρείες τεχνολογίας.

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Συγκεκριμένα, η SmartInn.ai παρουσίασε το 1ο AI video Receptionist για ξενοδοχεία.

Η askHermis αυτοματοποιεί την επικοινωνία των ξενοδοχείων, προσφέροντας 24/7 υποστήριξη και καλύτερη εμπειρία επισκεπτών, που οδηγεί σε περισσότερες κρατήσεις και υψηλότερες κριτικές.

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Η New Generation Hotelier αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει ρομπότ με AI για τη φιλοξενίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Welcome Pickups, Community Partner του CapsuleT Accelerator η οποία αποτελεί μια διεθνή εταιρεία travel-tech που αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία προσφέροντας αξιόπιστες ιδιωτικές μεταφορές, εξατομικευμένες υπηρεσίες και τοπικές εμπειρίες. Συνδέοντας τους ταξιδιώτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω της τεχνολογίας, η Welcome Pickups απλοποιεί τις μετακινήσεις και δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το πάνελ συζήτησης «AI στον τουρισμό και τα ξενοδοχεία», στο οποίο οι τρεις alumni startups του CapsuleT και η Welcome Pickups ανέδειξαν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις του κοινού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με networking και B2B συναντήσεις, δίνοντας στους επαγγελματίες του κλάδου την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις τεχνολογικές λύσεις και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στη Σαντορίνη, οι startups του 9ου Κύκλου Επιτάχυνσης του CapsuleT είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επιχειρήσεις του νησιού, μέσα από επισκέψεις σε ξενοδοχεία και οινοποιεία.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν τα The Majestic Hotel Santorini, El Greco Resort & Spa, De Sol Hotel & Spa, καθώς και τα Andronis Suites και Canaves, ενώ η εμπειρία περιλάμβανε και επισκέψεις στα οινοποιεία Venetsanos Winery και Santo Wines.

Μέσα από την επαφή με διαφορετικές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τοπικού οικοσυστήματος φιλοξενίας και οινοτουρισμού, να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του και να διερευνήσουν πώς οι τεχνολογικές λύσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ