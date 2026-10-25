Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για πλημμύρες – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10) έως τουλάχιστον την Τρίτη (27/10), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ η Πυροσβεστική ενεργοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε την Κυριακή (25/10) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά, με φαινόμενα που κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα.

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ζητώντας αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER έχει δημοσιεύσει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία της 26ης και 27ης Οκτωβρίου, με τις προβλέψεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική – Ενεργοποιείται το σχέδιο για τις πλημμύρες

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει και περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρησιακών μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενα πλημμυρικά προβλήματα και άλλα περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών και των δήμων καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία των πολιτών και των υποδομών.

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Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες πριν και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι.

Συγκεκριμένα, συνιστά:

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Να ασφαλίσουν γλάστρες, έπιπλα εξωτερικών χώρων και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να ελέγξουν ότι λούκια και υδρορροές δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους ή ρέματα, είτε πεζή είτε με αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων αλλά και για αρκετές ώρες μετά.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες, καθώς και θαλάσσιες ή παράκτιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Να αναζητούν αμέσως καταφύγιο σε ασφαλές κτίριο ή αυτοκίνητο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Να μην περνούν κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια από τα οποία ενδέχεται να πέσουν αντικείμενα.

Να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα σημεία όπου δρόμοι διασταυρώνονται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα.

Καταιγίδες και κεραυνοί: Πώς να προστατευτείτε εάν βρίσκεστε στο σπίτι

Για τις περιοχές όπου αναμένεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα, η Πολιτική Προστασία δίνει συγκεκριμένες οδηγίες.

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Όσοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση ενσύρματων ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Συνιστάται επίσης να αποφεύγουν την επαφή με υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπως βρύσες και σωληνώσεις σε κουζίνες και μπάνια, καθώς τα μεταλλικά δίκτυα μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα.

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Όπου είναι ασφαλές και πριν πλησιάσει η καταιγίδα, μπορούν να αποσυνδεθούν ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές από το ρεύμα και την κεραία.

Τι να κάνετε εάν οδηγείτε την ώρα της καταιγίδας

Ιδιαίτερες συστάσεις απευθύνονται και στους οδηγούς που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ισχυρές βροχοπτώσεις ή κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά:

Να ακινητοποιήσουν το όχημα σε ασφαλές σημείο, μακριά από μεγάλα δέντρα.

Να παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Να ενεργοποιήσουν τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, εφόσον έχουν σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

Να αποφεύγουν την επαφή με μεταλλικά μέρη του οχήματος.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Η διέλευση από δρόμο που έχει καλυφθεί από νερά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, ακόμη και όταν το βάθος του νερού δεν φαίνεται μεγάλο.

Κεραυνοί σε εξωτερικό χώρο: Πού να αναζητήσετε καταφύγιο

Για όσους βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, η βασική οδηγία είναι να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο σε κλειστό κτίριο ή σε αυτοκίνητο με μεταλλική οροφή.

Ειδικότερα:

Μην καταφεύγετε κάτω από μεμονωμένα ψηλά δέντρα.

Απομακρυνθείτε από πυλώνες, ηλεκτροφόρα καλώδια και μεταλλικούς φράκτες.

Μην παραμένετε κοντά σε ποτάμια, λίμνες ή άλλες υδάτινες επιφάνειες.

Εάν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως από το νερό.

Αποφύγετε εκτεθειμένα σημεία, κορυφές λόφων και ανοιχτές εκτάσεις.

Εάν βρίσκεστε σε δάσος, απομακρυνθείτε από μεμονωμένα ψηλά δέντρα και αναζητήστε ασφαλές, κλειστό καταφύγιο.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ασφαλές καταφύγιο, απομακρυνθείτε από επικίνδυνα σημεία και μην ξαπλώνετε στο έδαφος. Καμία στάση σώματος σε ανοιχτό χώρο δεν προσφέρει πλήρη προστασία από κεραυνό.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις επικαιροποιήσεις των προγνώσεων, μπορούν να ενημερώνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη βατότητα του οδικού δικτύου και ενδεχόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πλημμυρών, μπορούν να επισκέπτονται την Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου παρατηρούνται πλημμυρικά προβλήματα.