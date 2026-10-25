Γιαννακόπουλος για Λιόλιο: «Να φύγει όλο το ΔΣ της ΕΟΚ – Θα διοικεί από απόσταση»

Την παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ζητά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας, στον απόηχο των δικαστικών εξελίξεων για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων μπάσκετ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τοποθετήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, εξαπολύοντας αιχμές για τη διοίκηση της ΕΟΚ και υποστηρίζοντας ότι η παραίτηση του προέδρου δεν αρκεί για να αλλάξει η κατάσταση στην Ομοσπονδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιαννακόπουλος: «Να παραιτηθεί ή να εκδιωχθεί ολόκληρο το ΔΣ»

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκφράζει την επιθυμία να αποχωρήσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ.

Μάλιστα, αφήνει αιχμές ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα μπορούσε να εξακολουθήσει να επηρεάζει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας ακόμη και μετά την παραίτησή του.

«Ελπίζω να δω ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτείται ή ακόμα καλύτερα να εκδιώκεται και όχι απλά μόνο ο πρόεδρος, που απλά θα διευθύνει από απόσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για ισχυρισμό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και όχι για επιβεβαιωμένο στοιχείο σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Η αναφορά στη δικαιοσύνη και τη «δημόσια δικαίωση»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρεται στη δικαιοσύνη και στο ζήτημα της αποκατάστασης όσων θεωρεί ότι έχουν τιμωρηθεί άδικα.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει τις τελευταίες εξελίξεις ως προσωπική δικαίωση, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στην προσωπική του στάση και στη δημόσια αναγνώριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η ΕΟΚ καλείται να διαχειριστεί το ζήτημα της επόμενης ημέρας.

Παραιτήθηκε ο Λιόλιος – Ολοκληρώθηκε η απολογία του

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την Κυριακή (25/10) την παραίτησή του από την προεδρία της ΕΟΚ και την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενασχόλησή του με το μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ημέρα ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες, με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία του για τους «στημένους αγώνες».

Έκτακτο ΔΣ στην ΕΟΚ για την επόμενη ημέρα

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της για το απόγευμα της Κυριακής, στις 16:30, με αντικείμενο την ανασυγκρότηση της διοίκησης σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και το καταστατικό της.

Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της και της απρόσκοπτης διεξαγωγής των διοργανώσεων.

Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έχει ζητήσει συνάντηση με μέλη της διοίκησης της ΕΟΚ για τη Δευτέρα (26/10), στις 12:00.

Η παρέμβαση Γιαννακόπουλου προσθέτει νέα διάσταση στη συζήτηση για τη διοικητική επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, καθώς το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν η παραίτηση Λιόλιου θα συνοδευτεί από ευρύτερες αλλαγές στην Ομοσπονδία.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.