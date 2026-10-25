Αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 7 Νοεμβρίου

Η Πολεμική Αεροπορία διοργανώνει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αεροπορική επίδειξη στο Πάρκο Καράβολα στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», γνωστοποιήθηκε ότι στην αεροπορική επίδειξη θα συμμετέχουν η ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και η ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».

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Πλούσιο το «μενού» των εκδηλώσεων

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος το «μενού» των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι πλούσιο, καθώς θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αεροπορικές επιδείξεις, στατικές εκθέσεις, προσομοιωτές πτήσεων, ενώ οι αεροπορικές βάσεις θα υποδεχθούν το κοινό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Πολεμική Αεροπορία θα αναπτύξει περίπτερο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από τις 09:00 έως τις 21:00.

Εκεί, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί:

– Προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulator) αεροσκαφών F-16 και F-35

– Συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR)

– Stand ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

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– Στατικά αεροπορικά εκθέματα

– Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ

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Ειδικότερα, από την Τετάρτη 4 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, θα λάβουν χώρα μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των μονάδων, στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις μονάδες, εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντελισμού σε αεροπορικές βάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις από δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, φιλοξενία μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού, καθώς και διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών πάνω από μεγάλες πόλεις, ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας.

Επιπλέον, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί οι πτήσεις απόστρατων αξιωματικών, εν ενεργεία αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσιογράφων στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

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Για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένες οι πτήσεις μαθητών Β’ τάξης λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι το εξής:

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– Στις 09:00 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας.

– Στις 11:00 θα πραγματοποιηθούν ο επίσημος εορτασμός και η δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας.

– Από τις 13:00 έως τις 20:00 θα διεξαχθεί Open Day στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:

– Ανάπτυξη Προσομοιωτών Πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και Συσκευών Εικονικής Πραγματικότητας (VR)

– Έκθεση και Διαγωνισμός Φωτογραφίας

– Διαγωνισμός Αεροπορικών Γνώσεων με βράβευση της καλύτερης επίδοσης

– Έκθεση Αερομοντελισμού

– Προβολή Ταινίας «Μαχητικό Stealth: Η αόρατη απειλή» και βίντεο Πολεμικής Αεροπορίας

– Αγώνες επίδειξης Πολεμικών Τεχνών

– Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες από διακεκριμένους ολυμπιονίκες

– Escape Room

– Photo Booth

– Επίδειξη με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)

– Μουσική δράση με συμμετοχή ραδιοφωνικού παραγωγού και DJ

– Δωρεάν διάθεση Food & Drink Spots με συμμετοχή γνωστών σεφ.

Το κοινό μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην Open Day στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.haf.gr/open-day-hafa/.

Σημειώνεται ότι το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας την Τετάρτη 4, την Πέμπτη 5, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 17:00, ενώ την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 13:00 έως 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ