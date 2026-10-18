Κηφισιά – Άρης 1-2: Ο Γκαρέ «χτύπησε» στο 89΄ και χάρισε τεράστιο διπλό στους Θεσσαλονικείς

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκαρέ, ο Άρης επικράτησε 2-1 της Κηφισιάς στο γήπεδο της Λεωφόρου, το βράδυ της Κυριακής (18/10), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με πέναλτι του Μπρούμα, είδαν τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με ένα εντυπωσιακό γκολ του Σαγάλ, αλλά βρήκαν τη λύση στο 89ο λεπτό, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

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Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασε έτσι στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, ενώ η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων αγωνιστικών.

Προβάδισμα με πέναλτι του Μπρούμα

Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, δημιουργώντας τις πρώτες ευκαιρίες με τους Γιάγκνε και Αντόνισε.

Σταδιακά, ωστόσο, ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να απειλεί την εστία του Ραμίρες.

Στο 29ο λεπτό, σουτ του Γκαρέ βρήκε στο χέρι του Ζολιμπουά, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ο Μπρούμα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Ραμίρες απέκρουσε. Η προσπάθεια επαναλήφθηκε, όμως, λόγω πρόωρης εισόδου του Αντόνισε στην περιοχή και ο Πορτογάλος επιθετικός ευστόχησε στη δεύτερη εκτέλεση, ανοίγοντας το σκορ για τον Άρη.

Το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

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Ο Σαγάλ ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ

Στο δεύτερο μέρος, η αναμέτρηση απέκτησε γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ευκαιρίες στην επίθεση.

Στο 53ο λεπτό, ο Σαγάλ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ για την Κηφισιά, με φαλτσαριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Βέλιο.

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Μετά το 1-1, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και δημιούργησαν προϋποθέσεις για την ανατροπή.

Στο 71ο λεπτό, ο Θεοδωρίδης πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, όμως ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε το σουτ του.

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Ο Γκαρέ έδωσε τη νίκη στον Άρη στο 89΄

Ενώ όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωνόταν ισόπαλη, ο Άρης βρήκε το γκολ της νίκης ένα λεπτό πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών.

Ο Ράφα Μιρ έκανε δυνατή κούρσα από τη δεξιά πλευρά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Ο Μάνσο απομάκρυνε προσωρινά, όμως ο Γκαρέ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

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Το γκολ έδωσε στους Θεσσαλονικείς τρεις σημαντικούς βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου μετά τη νίκη επί του Βόλου.

Τα γκολ του αγώνα