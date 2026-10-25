Νίκος Γκάλης για την υπόθεση των στημένων αγώνων: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη»

Τη δική του παρέμβαση για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Νίκος Γκάλης, με αφορμή την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων και την αναταραχή που έχει προκληθεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού ζήτησε να ξεκαθαρίσει η Δικαιοσύνη την υπόθεση, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Πολιτεία για την προστασία του αθλήματος.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Νίκος Γκάλης επέλεξε να αναδείξει την αξία του μπάσκετ και των ανθρώπων που το υπηρετούν, από τις σχολικές αυλές και τις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα.

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Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών υπογράμμισε ότι το άθλημα ανήκει πρωτίστως στους αθλητές, στους προπονητές και στους φιλάθλους που το αγαπούν.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα.

Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι.

Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».

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Την ανάρτησή του συνόδευσε με φωτογραφία του από γήπεδο μπάσκετ, κρατώντας μια μπάλα στα χέρια.

Μήνυμα για την προστασία του ελληνικού μπάσκετ

Η παρέμβαση του Νίκου Γκάλη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών δικαστικών και διοικητικών εξελίξεων.

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Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή να τοποθετείται επί των κατηγοριών, ο «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ ζητά να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη θωράκιση του αθλήματος.

Η αναφορά του στους χιλιάδες αθλητές και προπονητές υπενθυμίζει ότι το μπάσκετ δεν περιορίζεται στις διοικήσεις και στις επαγγελματικές ομάδες, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της καθημερινότητας χιλιάδων νέων.

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Οι εξελίξεις στην ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου

Η δήλωση Γκάλη έρχεται την ίδια ημέρα που ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία της ΕΟΚ, στον απόηχο της δικαστικής έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

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Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε να αποχωρήσει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αφήνοντας αιχμές για τη διοικητική επόμενη ημέρα.

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Τη συλλογική παραίτηση της διοίκησης ζήτησε και ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, υποστηρίζοντας ότι τον λόγο για την επόμενη ημέρα πρέπει να έχουν τα σωματεία.

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Σε αυτό το κλίμα, η παρέμβαση του Νίκου Γκάλη επικεντρώνεται στην ανάγκη να προστατευθεί η αξιοπιστία και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, με τη Δικαιοσύνη να έχει τον πρώτο λόγο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.