Μητσοτάκης από Ριάντ: Παραμένουν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία – Τι συζήτησε με τον Μπιν Σαλμάν

Θετικά ανταποκρίνεται η Ελλάδα στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Βασίλειο, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο Ριάντ, την Κυριακή (25/10).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών, τις εξελίξεις στο Ιράν και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοσαουδαραβικών σχέσεων και εξέτασαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Θετική απάντηση Μητσοτάκη για την παραμονή των Patriot

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει αναπτυχθεί από το 2021.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα του Βασιλείου για τη συνέχιση της παραμονής των ελληνικών Patriot, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και υπογράμμισε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Αθήνας προς το Ριάντ.

Όπως επισήμανε, η ελληνική στρατιωτική παρουσία συμβάλλει τόσο στην αεράμυνα του Βασιλείου όσο και στην ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, όπου δραστηριοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.

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Η απόφαση για συνέχιση της αποστολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, οι ελληνικοί Patriot είχαν καταρρίψει βαλλιστικό πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προέρχονταν από την Υεμένη, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής εμπλοκής τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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Στο επίκεντρο οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των νέων επιθέσεων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι εξελίξεις έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των στρατηγικών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων εμπορικών οδών στην περιοχή.

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Το DEBATER έχει καταγράψει το νέο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones στη Σαουδική Αραβία, καθώς και τις απειλές των Χούθι για το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Κατά τις συνομιλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στη διατήρηση της απρόσκοπτης ροής του διεθνούς εμπορίου.

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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και ότι η επιβολή περιορισμών στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.

Συζήτηση για το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και για τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η Αθήνα συνδέει την ασφάλεια στην περιοχή με την προστασία των διεθνών θαλάσσιων οδών, δεδομένου του σημαντικού ρόλου της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις μορφές αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε πρόσφατα επισκεφθεί την ελληνική δύναμη στο Γιανμπού, επισημαίνοντας τη συμβολή της στην προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων και στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας.

Διαβάστε σχετικά: Δένδιας από Ριάντ: «Οι ελληνικοί Patriot δεν υπερασπίζονται μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά κρατούν ψηλά το κύρος της χώρας».

East to Med Data Corridor: Η ψηφιακή σύνδεση Ευρώπης και Ασίας

Πέρα από τα ζητήματα άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας, σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στη συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο East to Med Data Corridor (EMC), το οποίο αποσκοπεί στη διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία μέσω της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για πρωτοβουλία ψηφιακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς μεταφοράς δεδομένων και τη δημιουργία νέων διαδρομών συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο ηπείρων.

Η πρόοδος του έργου συζητήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Ριάντ στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και των υποδομών.

Η επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Μπιν Σαλμάν συζήτησαν επίσης τη δεύτερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, έκαναν επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2025.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει θεσμοθετήσει τη συστηματική συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς, από την άμυνα και την ενέργεια έως τις επενδύσεις και τις νέες τεχνολογίες.

Η συνάντηση στο Ριάντ επιβεβαιώνει τη βούληση Αθήνας και Σαουδικής Αραβίας να συνεχίσουν τη στρατηγική τους συνεργασία, με την παραμονή των ελληνικών Patriot να αποτελεί την πιο άμεση εξέλιξη που προέκυψε από τις συνομιλίες.