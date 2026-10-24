ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0: «Πεντάσφαιρη» Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια με πέντε διαφορετικούς σκόρερ

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ το βράδυ του Σαββάτου (24/10), διαλύοντας με 5-0 τον Παναιτωλικό στην Allwyn Arena, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς άφησε πίσω της τις απογοητεύσεις των τελευταίων ευρωπαϊκών αγώνων και επέστρεψε στις νίκες με τον πλέον εμφατικό τρόπο, προσφέροντας γκολ και θέαμα στους φιλάθλους της.

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Με πέντε διαφορετικούς σκόρερ, τους Μουκουντί, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα και Ζούμπκοφ, η Ένωση κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου.

Η ΑΕΚ έφτασε τους 17 βαθμούς, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται την Κυριακή (25/10) απέναντι στον Βόλο.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Προβάδισμα από το 4ο λεπτό με Μουκουντί

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και χρειάστηκαν μόλις τέσσερα λεπτά για να ανοίξουν το σκορ.

Ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ και ο Αρόλντ Μουκουντί με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου, κάνοντας το 1-0.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει, δημιουργώντας ευκαιρίες και διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα.

Στο 13ο λεπτό ο Ζίνι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

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Η δεύτερη επιτυχία της Ένωσης ήρθε στο 23ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα από τον Βιτάλις, πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε τον αντίπαλό του και με δυνατό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

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Ζίνι και 3-0 πριν από την ανάπαυλα

Η επιθετική κυριαρχία της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 38ο λεπτό, ο Κοϊτά συνεργάστηκε με τον Ρότα και γύρισε την μπάλα στον Ζίνι, ο οποίος με τελείωμα στην κίνηση έγραψε το 3-0.

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Η ομάδα του Νίκολιτς πήγε στα αποδυτήρια έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη, με τον Παναιτωλικό να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ρυθμό της.

Βάργκα με πέναλτι και Ζούμπκοφ στις καθυστερήσεις

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο.

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Στο 53ο λεπτό, ο Ζίνι ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Ξενόπουλο. Έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ανέλαβε την εκτέλεση και στο 56ο λεπτό διαμόρφωσε το 4-0.

Παρά το ευρύ προβάδισμα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν περισσότερα γκολ.

Στο 64ο λεπτό ο Ζίνι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ενώ ακολούθησαν νέες ευκαιρίες για τους Κοϊτά, Κουτέσα και Μαρίν.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 90+2′ ο Ζούμπκοφ, ο οποίος με δυνατό σουτ πέτυχε το πέμπτο γκολ της ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΑΕΚ: Στους 17 βαθμούς πριν από τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με τη νίκη αυτή η Ένωση έφτασε τις τρεις διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα και διατήρησε την επαφή της με την κορυφή.

Παράλληλα, συμπλήρωσε έναν χρόνο χωρίς ήττα στη Super League, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η συνέχεια του προγράμματος είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ακολουθούν σημαντικές αναμετρήσεις με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά και η ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα του και παρέμεινε στους εννέα βαθμούς.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0: Οι σκόρερ

1-0: Μουκουντί (4′)

Μουκουντί (4′) 2-0: Κοϊτά (23′)

Κοϊτά (23′) 3-0: Ζίνι (38′)

Ζίνι (38′) 4-0: Βάργκα (56′, πέναλτι)

Βάργκα (56′, πέναλτι) 5-0: Ζούμπκοφ (90+2′)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80′ Λυκογιάννης), Κάιρινεν (62′ Μαρίν), Βιτάλις, Μάνταλος (62′ Κουτέσα), Κοϊτά, Ζίνι (68′ Ζούμπκοφ), Βάργκα (62′ Γιόβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Στάγιτς, Κόγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα (46′ Νικολάου), Εράκοβιτς, Μπάσι (46′ Άλεξιτς), Οπόκου (74′ Μπάτζι), Εστέμπαν, Μεχία (74′ Τζενεπό).