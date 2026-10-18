Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο με Ρόκα και Τσικίνιο

Ακόμη μία σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, την Κυριακή (18/10), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Ζοέλ Ρόκα, ενώ ο Τσικίνιο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

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Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός έφτασε τις πέντε διαδοχικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, διατηρώντας τη θετική αγωνιστική του πορεία.

Ο Ρόκα άνοιξε το σκορ στο 17′

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, αναλαμβάνοντας από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, με τον Ρόκα, τον Μάριους και τον Φορτούνη να προσπαθούν να απειλήσουν την εστία του Ξενόπουλου.

Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 17ο λεπτό. Ο Σα πραγματοποίησε ενέργεια από την αριστερή πλευρά και ο Φορτούνης επιχείρησε σουτ, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να αποκρούει.

Ο Ζοέλ Ρόκα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και πήρε το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Αντέδρασε ο Παναιτωλικός και απείλησε με ισοφάριση

Μετά το πρώτο γκολ, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, δίνοντας στον Παναιτωλικό την ευκαιρία να αναζητήσει την ισοφάριση.

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Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις γρήγορες αντεπιθέσεις τους, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού.

Στο 32′, ο Μπάσι βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ.

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Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Οπόκου απείλησε εκ νέου, ωστόσο ο Τικνιζιάν παρενέβη σωτήρια, διατηρώντας το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Ο Παναιτωλικός μπήκε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθώντας να πιέσει την άμυνα των Πειραιωτών.

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Ο Τσικίνιο «σφράγισε» τη νίκη στο 73′

Βλέποντας την πίεση των γηπεδούχων, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ προχώρησε σε αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Τσικίνιο και τον Ζότα Σίλβα στο 63ο λεπτό.

Η παρουσία τους έδωσε νέα επιθετική ώθηση στον Ολυμπιακό.

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Στο 73′, ο Τσικίνιο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με όμορφο πλασέ, διαμορφώνοντας το 0-2 και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να μειώσει στα τελευταία λεπτά, με τον Εστέμπαν να έχει σουτ στο δοκάρι στο 83′, όμως το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Πέντε συνεχόμενες νίκες για τον Ολυμπιακό

Με το «διπλό» στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός συνέχισε την ανοδική του πορεία, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον μπροστά τους την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», την Πέμπτη (22/10), για το Europa League.

Τα γκολ της αναμέτρησης