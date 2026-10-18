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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1: Ανατροπή-θρίλερ στην Τούμπα με γκολ στο 91΄ και πρωταγωνιστή το VAR

Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, όμως ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκορ και επικράτησε 2-1 με καθοριστικό γκολ του Μιχαηλίδη στο 91ο λεπτό.

ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1: Ανατροπή-θρίλερ στην Τούμπα με γκολ στο 91΄ και πρωταγωνιστή το VAR
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ένα συναρπαστικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (18/10) στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 2-1 του Ηρακλή, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο «Γηραιός» κατάφερε να προηγηθεί και να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να φτάσει στη νίκη, με τον Μιχαηλίδη να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στο 91ο λεπτό.

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Η αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League σημαδεύτηκε από δύο ακυρωθέντα γκολ του Ηρακλή, έπειτα από παρεμβάσεις του VAR και αποφάσεις του διαιτητή Βασίλη Φωτιά.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε απαντήσεις

Ο Ηρακλής έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, καταφέρνοντας να πάρει προβάδισμα στην Τούμπα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Η αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερη ένταση, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μέχρι το τέλος το αποτέλεσμα.

Δύο ακυρωθέντα γκολ του Ηρακλή και ένταση με το VAR

Μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από το ντέρμπι αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Ηρακλής είδε δύο προσπάθειές του να καταλήγουν στα δίχτυα, χωρίς ωστόσο να μετρήσουν τελικά ως γκολ.

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Στις συγκεκριμένες φάσεις υπήρξε παρέμβαση του VAR, με τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Οι φάσεις αυτές αποτέλεσαν καθοριστικά σημεία στην εξέλιξη της αναμέτρησης και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

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Ο Μιχαηλίδης «χτύπησε» στο 91΄

Το ντέρμπι κρίθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μιχαηλίδης σκόραρε στο 91ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Το γκολ έφερε πανηγυρισμούς στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

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Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής έφυγε χωρίς βαθμολογικό όφελος, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε και δημιούργησε σημαντικές στιγμές στην αναμέτρηση.

Ένταση στο φινάλε του ντέρμπι

Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε τις δύο ομάδες σε διαφορετική ψυχολογική κατάσταση, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει τη νίκη και τον Ηρακλή να διαμαρτύρεται για τις διαιτητικές αποφάσεις.

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Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, σε ένα ντέρμπι που είχε ένταση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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