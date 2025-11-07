Ολυμπιακός και Κοστίνια μαζί έως το 2029

Επίσημα ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολαίου του Κοστίνια το μεσημέρι της Παρασκευής που θα τον κρατήσει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029.

Η Πειραιώτικη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Πορτογάλο μπακ, ο οποίος έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του. Η νέα συμφωνία επεκτείνει το τωρινό συμβόλαιο του Πορτογάλου για ένα χρόνο με καλύτερες αποδοχές.

Ο Κοστίνια ήρθε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό και άρχισε να παίρνει φανέλα βασικού, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι “ερυθρόλευκοι” ανακοίνωσαν την ανανέωση του Πορτογάλου μπακ μέχρι το 2029.

Η προηγούμενη συμφωνία των δύο πλευρών ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2028.