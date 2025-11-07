Ριζικές αλλαγές στον Ολυμπιακό Β’ – Τέλος οι Ανίγκο, Πιτό και Μπενεντέτ

Σε ριζική ανανέωση προχωράει ο Ολυμπιακός σε καίριες θέσεις που έχουν να κάνουν με την ομάδα Β’ των “ερυθρόλευκων”, η οποία έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.

Το βράδυ της Πέμπτης (06/11) έγινε γνωστό το τέλος του Ζοσέ Ανιγκό από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ. Ο Ανιγκό είχε αναλάβει τον ρόλο στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού στις αρχές του 2022, πανηγυρίζοντας με την Κ19 την κατάκτηση του Youth League, όπως και τρία σερί πρωταθλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος είχε τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή των ακαδημιών των ερυθρόλευκων, ενώ μαζί του αποχωρεί και ο βοηθός του, Τομάς Μπενεντέτ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ανιγκό είχε ρόλο ως Διευθυντής Ακαδημίας αλλά και συμμετοχή στο οργανόγραμμα της β’ ομάδας του Ολυμπιακού στη Super League 2, από την οποία υπήρχαν μεγάλες απαιτήσεις, όπως ισχύει αυτό βέβαια για κάθε τμήμα του συλλόγου.

Η γαλλική παροικία θα μικρύνει και άλλο, καθώς μαζί με τους δύο προαναφερθέντες παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Ρομέν Πιτό.

Ο 48χρονος προπονητής το καλοκαίρι του 2025 πήρε προαγωγή για τη Β’ ομάδα των Πειραιωτών μετά από μία επιτυχημένη σεζόν στην Κ19 της ομάδας.