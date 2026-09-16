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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε 21χρονο

Ο 21χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΑΧΕΠΑ.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε 21χρονο
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Στη σύλληψη ενός 16χρονου, με καταγωγή από την Αίγυπτο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Θύμα της επίθεσης είναι ένας 21χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.

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Στο ΑΧΕΠΑ ο 21χρονος

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ερευνώνται οι συνθήκες της επίθεσης

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δύο νεαροί γνωρίζονταν ούτε τι προηγήθηκε της συμπλοκής.

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