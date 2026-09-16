Σίσσυ Φειδά: “Δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια – Δεν θα άφηνα τη δουλειά μου για μια εκπομπή”

Η Σίσσυ Φειδά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» το πρωί της Τετάρτης (16/9) και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων η interior designer αναφέρθηκε στην επαγγελματική της κατάσταση, καθώς επίσης και για την κόρη της, Διώνη.

“Η κόρη μου είναι η χαρά της ζωής, έχει πολλή ενέργεια, είναι πολύ επικοινωνιακή και είναι ένα χαμογελαστό παιδί. Φέτος τελειώνει το δημοτικό και πλέον δεν με αφήνει να μιλάω για εκείνη. Πριν έναν χρόνο είχα πάει σε μια γιορτή της και όταν πήγα να την αγκαλιάσω έφυγε. Εκεί το κατάλαβα”, είπε αρχικά η Σίσσυ Φειδά.

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“Κατά καιρούς έχω κάνει συζητήσεις για τηλεοπτικά project, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν ήταν προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον τομέα μου. Επειδή μπήκα στη τηλεόραση έχοντας ήδη μια πορεία στη δουλειά μου, δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια. Ήθελα ό,τι κάνω να έχει σχέση με τη δουλειά μου. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο project που πραγματικά να μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος να το σκεφτώ. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου, μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό για να πάω να κάνω εκπομπή”, είπε στη συνέχεια η Σίσσυ Φειδά.

“Βλέπω την κόρη μου και λιώνω. Κάθε μέρα έχω στιγμές συγκίνησης μαζί της. Όταν με δει στεναχωρημένη με ρωτάει τι έχω και μου λέει ‘σ’ αγαπάω’. Ήθελα από πάντα να αποκτήσω οικογένεια. Στην οικογένειά μας δεν είμαστε πολύ των εκπλήξεων, εκφράζουμε διαφορετικά την αγάπη και το ενδιαφέρον μας”, είχε πει η Σίσσυ Φειδά, σε παλαιότερη συνέντευξή της.