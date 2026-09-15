Θύρα 7: Στην προπόνηση του Ολυμπιακού – «Απαιτήσαμε πρωτάθλημα, Κύπελλο και πορεία στην Ευρώπη»

Στην προπόνηση του Ολυμπιακού βρέθηκαν εκτάκτως μέλη της Θύρας 7, στέλνοντας μήνυμα στήριξης αλλά και απαιτήσεων προς τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» γνωστοποίησαν ότι μίλησαν με το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες, ξεκαθαρίζοντας πως εξακολουθούν να τους πιστεύουν και να βρίσκονται στο πλευρό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ζήτησαν άμεση επιστροφή στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, υπογραμμίζοντας ότι περιμένουν από την ομάδα να διεκδικήσει όλους τους διαθέσιμους στόχους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

«Να δίνει η ομάδα την ψυχή της σε κάθε ματς»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Θύρα 7 απαίτησε από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, αλλά και μία αξιόλογη πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Απαιτήσαμε από τον προπονητή και τους παίκτες πρωτάθλημα, Κύπελλο, πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να δίνει την ψυχή της σε κάθε ματς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι οργανωμένοι οπαδοί συνδύασαν το μήνυμα απαιτήσεων με σαφή δήλωση εμπιστοσύνης προς την ομάδα, τονίζοντας ότι θα τη στηρίξουν στην προσπάθειά της να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Κάλεσμα για «ερυθρόλευκο» Καραϊσκάκη

Η Θύρα 7 απηύθυνε παράλληλα κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ζήτησε από τους φιλάθλους να προσέλθουν στο γήπεδο φορώντας ερυθρόλευκα και έχοντας μαζί τους κασκόλ, με στόχο να δημιουργηθεί δυνατή ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φωνάζουμε για την ομάδα 90 λεπτά και γινόμαστε ο 12ος παίκτης», σημειώνει η ανακοίνωση, η οποία ολοκληρώνεται με τα συνθήματα «Ζήτω ο Ολυμπιακός» και «Ζήτω η Θύρα 7».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Θύρας 7

«Εμείς η Θύρα 7, όπως πάντα πιστοί στις αρχές μας, βρεθήκαμε εκτάκτως σήμερα στην προπόνηση της ομάδας και καταστήσαμε σαφές στον προπονητή και τους παίκτες ότι είμαστε στο πλευρό τους, τους πιστεύουμε και τους στηρίζουμε για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαιτήσαμε από τον προπονητή και τους παίκτες πρωτάθλημα, Κύπελλο, πορεία στην Ευρώπη και η ομάδα να δίνει την ψυχή της σε κάθε ματς.

Την Τετάρτη όλο το γήπεδο με ερυθρόλευκα και κασκόλ, να κάνουμε το Καραϊσκάκης κόλαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωνάζουμε για την ομάδα 90 λεπτά και γινόμαστε ο 12ος παίκτης, όπως μόνο εμείς, ο κόσμος του Ολυμπιακού, ξέρουμε.

Ζήτω ο Ολυμπιακός!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζήτω η Θύρα 7!».