Βασίλης Νουλέζας για Μαζωνάκη: «Να ενταθούν οι έλεγχοι» – Η παρέμβαση του ποινικολόγου

Δημόσια παρέμβαση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο ποινικολόγος Βασίλης Νουλέζας, σχολιάζοντας τόσο τις εξελίξεις στη δικαστική έρευνα όσο και το ζήτημα των ελέγχων σε ιδιωτικά ιατρεία που παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, ο Βασίλης Νουλέζας ξεκίνησε την τοποθέτησή του εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του τραγουδιστή και τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια άσκησε έντονη κριτική στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να οδηγήσει σε αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας και σε συστηματικότερους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρεία.

Η αναφορά στους ελέγχους και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ο ποινικολόγος επικέντρωσε μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων που διαφημίζουν θεραπείες αναζωογόνησης, οζονοθεραπείας και πλασμαφαίρεσης.

Κατά την άποψή του, απαιτούνται σαφείς κανόνες, κατάλληλη υποδομή, εξειδικευμένο προσωπικό και ουσιαστική εποπτεία πριν από τη χρήση αντίστοιχου ιατρικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις άδειες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ειδικότητες κάθε ιδιωτικού ιατρείου.

Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα, σχετικά με τους ελέγχους που είχαν διενεργηθεί στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση δεν προδικάζει την ύπαρξη ευθύνης και αποσκοπεί στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του ΙΣΑ

Ο Βασίλης Νουλέζας απέδωσε στην τοποθέτησή του σοβαρές ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την εποπτεία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Ο ΙΣΑ, ωστόσο, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων. Ο Σύλλογος ανακοίνωσε ακόμη ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές Αρχές.

Οι βαρείς ισχυρισμοί για τους κατηγορούμενους γιατρούς

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο ποινικολόγος και απέναντι στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βασίλης Νουλέζας υποστήριξε ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως οι χειρισμοί τους, η καταγραφή των ραντεβού, τα δεδομένα του μηχανήματος και οι ενέργειες που έγιναν όταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη επιδεινώθηκε.

Διατύπωσε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι επιχειρήθηκε απόκρυψη στοιχείων και παραπλάνηση των Αρχών. Οι αναφορές αυτές αποτελούν προσωπική εκτίμηση του ποινικολόγου και δεν παρουσιάζονται στο βίντεο μαζί με νέα αποδεικτικά δεδομένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εάν υπήρξε απόκρυψη ή αλλοίωση στοιχείων, όπως και το ποια ήταν η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, αποτελεί αντικείμενο της εν εξελίξει ανάκρισης.

Τι είπε για την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου

Ο Βασίλης Νουλέζας εκτίμησε ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και αναφέρθηκε στη νομική έννοια του ενδεχόμενου δόλου.

Όπως εξήγησε, κατά τη δική του νομική προσέγγιση, ενδεχόμενος δόλος υπάρχει όταν κάποιος γνωρίζει ότι η συμπεριφορά του μπορεί να επιφέρει ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα και αποδέχεται το ενδεχόμενο αυτό, αντί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.

Πρόκειται για προσωπική νομική αξιολόγηση. Η τελική κατηγορία, η παραπομπή σε δίκη και η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη θα κριθούν αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η θέση της υπεράσπισης

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουν υποστηρίξει ότι η λειτουργία του ιατρείου ήταν νόμιμη και ότι τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους, οι δικηγόροι τους ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλουν άμεσα το σχετικό ένταλμα, κάνοντας λόγο για αναιτιολόγητη αναβάθμιση της κατηγορίας και παραβίαση των δικονομικών δικαιωμάτων των εντολέων τους.

Η προσωρινή κράτηση δεν συνιστά απόδειξη ενοχής. Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Το τελευταίο μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Βασίλης Νουλέζας εξέφρασε την ευχή η υπόθεση να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και απευθύνθηκε στην οικογένειά του λέγοντας: «Καλό κουράγιο και δύναμη στους οικείους».

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.