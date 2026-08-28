Κλήρωση Europa League: Με Μίλαν, Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός – Με Λεβερκούζεν, Μπενφίκα ο ΟΦΗ

Στο Μονακό πραγματοποιούνται οι κληρώσεις του Europa League και του Conference League, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης της UEFA

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποιους θα αντιμετωπίσει στα τελικά της τρίτης διοργάνωσης της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

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Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχάιμ (εντός), Τορένσε (εκτός).

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ

Λεβερκούζεν (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Ρεν (εκτός), Άντερλεχτ (εντός), Λεχ Πόζναν (εντός), Στουρμ Γκρατς (εκτός), Χόφενχαϊμ (εντός), Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός).