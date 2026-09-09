Ολυμπιακός: Με κόσμο και στα τέσσερα εκτός έδρας ματς του Europa League – Πόσα εισιτήρια εξασφάλισε

Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός και στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια του στη League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε, στις οποίες αναμένεται να έχουν ισχυρή παρουσία στις εξέδρες.

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Τα εισιτήρια που θα πάρει ο Ολυμπιακός

Για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του 3.500 εισιτήρια.

Για το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία εξασφαλίστηκαν 1.750 εισιτήρια, ενώ στο εκτός έδρας ματς με τη Ρεν οι Πειραιώτες θα πάρουν 1.650 εισιτήρια.

Αρχικά, για την αναμέτρηση με την Τορένσε στην Πορτογαλία προβλέπονται 1.500 εισιτήρια. Ωστόσο, ανάλογα με τη ζήτηση και έπειτα από συνεννόηση με την πορτογαλική ομάδα, ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Αναλυτικά:

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: 3.500 εισιτήρια

3.500 εισιτήρια Ρεν – Ολυμπιακός: 1.650 εισιτήρια

1.650 εισιτήρια Τσέλιε – Ολυμπιακός: 1.750 εισιτήρια

1.750 εισιτήρια Τορένσε – Ολυμπιακός: 1.500 εισιτήρια, με προοπτική αύξησης

Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας

Προτεραιότητα για την αγορά των εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας, δικαίωμα αγοράς θα αποκτήσουν και οι υπόλοιποι φίλαθλοι της ομάδας, με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή κάρτας φιλάθλου.

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Έτσι, ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει σημαντική υποστήριξη και στις τέσσερις ευρωπαϊκές εξορμήσεις του, με τους φιλάθλους του να ετοιμάζονται για ταξίδια σε Γαλλία, Σλοβενία και Πορτογαλία.