Παναθηναϊκός: Ώρα για ντεμπούτο του Σαλάχ-Εντίν – Σκέψεις να ξεκινήσει βασικός με την Κηφισιά

Έτοιμος να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ομάδα των βορείων προαστίων την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 17:45, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Μαροκινό αριστερό μπακ ακόμη και στο αρχικό σχήμα, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Σε καλή αγωνιστική κατάσταση

Ο Σαλάχ-Εντίν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας, καθώς είχε ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας της Ρόμα, παρότι δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι.

Θετική ήταν και η εικόνα του στις εργομετρικές εξετάσεις που πραγματοποίησε μετά την άφιξή του στον Παναθηναϊκό, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα στην ομάδα.

Ο 24χρονος αμυντικός έχει ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις των «πράσινων» στο «Γ. Καλαφάτης», ενώ είχε και συζήτηση με τον Τζέικομπ Νίστρουπ σχετικά με τον βαθμό της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Ο Δανός τεχνικός έχει δείξει ότι δεν διστάζει να δίνει άμεσα χρόνο συμμετοχής σε νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, εφόσον εκτιμά ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός αγώνα.

Ανάσες στον Κυριακόπουλο

Η πιθανή χρησιμοποίηση του Σαλάχ-Εντίν από την αρχή συνδέεται και με την ανάγκη διαχείρισης του Γιώργου Κυριακόπουλου.

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Ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού από την έναρξη της σεζόν και το τεχνικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να του προσφέρει χρόνο ξεκούρασης.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι διαδοχικές, καθώς μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά ακολουθεί η αναμέτρηση με την Καλαμάτα, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στη Νίκαια.

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Η παρουσία του Σαλάχ-Εντίν προσφέρει πλέον στον Νίστρουπ μία ακόμη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης του ρόστερ ενόψει της συνέχειας.