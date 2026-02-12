Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: «Ερυθρόλευκη» μάχη στο ΣΕΦ – Για την 18η νίκη τους στην Euroleague οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Ερυθρό Αστέρα για την28η αγωνιστική της Euroleague (Novasports Prime, 21:15), σε ένα ματς που η ομάδα του Γιώργου Μαρτζώκα θα δυσκολευτεί αρκετά βάσει της προϊστορίας των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς βρίσκεται 7η στην βαθμολογία με 16 νίκες και 11 ήττες, ενώ η αγωνιστική της κατάσταση είναι απρόβλεπτη. Στις 03/02 επικράτησε της Χάποελ με 87-75 όμως ηττήθηκε στις 06/02 από την Μακάμπι με 82-83. Στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει των ερυθρόλευκων με 91-80.

Το στοιχείο της έκπληξης δεν είναι κάτι που τρομάζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα μιας και αν παίξει το μπάσκετ που έπαιξε κόντρα στην Βίρτους στις 06/02 (109-77), θα έχει ένα εύκολο βράδυ. Ο Ολυμπιακός είναι 2ος στην βαθμολογία (με ένα λιγότερο ματς) και βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση, με 6 νίκες στα τελευταία 7 ματς.

Αβέβαιη είναι η κατάσταση των Ντιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις οι οποίοι μεν προπονήθηκαν στις 10/02, όμως ο Έλληνας προπονητής αμφιταλαντεύεται για την ενεργοποίησή τους. Κόρι Τζόσεφ παραμένει εκτός μέχρι νεωτέρας, ενώ από πλευράς Ερυθρού παραμένουν οι απουσίες των Κάναν, Κάρτερ, Πλάβσιτς και Ριβέρο. Αμφίβολλος είναι ο Νταβιβτόβατς.

Τις τελευταίες 5 φορές που έχει έρθει στο ΣΕΦ ο Ερυθρός Αστέρας έχει πανηγυρίσει νίκη 3 φορές. Στα τελευταία 5 παιχνίδια μεταξύ τους και στις δύο έδρες, ο Ολυμπιακός έχει μόνο 2 νίκες.