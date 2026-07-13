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ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Χειροπέδες σε τρία άτομα για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πετράλωνα: Χειροπέδες σε τρία άτομα για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 17 και 18 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, μετά από βίαιο περιστατικό ληστείας σε βάρος νεαρού άνδρα στα Πετράλωνα.

Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις συλληφθέντες, ενεργώντας από κοινού με συνεργούς τους, εγκλώβισαν το θύμα την ώρα που κινούνταν πεζό στην περιοχή.

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Αφού τον ακινητοποίησαν απειλώντας τον με ένα σπασμένο μπουκάλι, του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στελέχη της Αστυνομίας που εκτελούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή ενημερώθηκαν για το συμβάν και ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγο αργότερα, οι τρεις νεαροί εντοπίστηκαν, προσήχθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου και αναγνωρίστηκαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία κατά συναυτουργία, και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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