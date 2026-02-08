Μπαρτζώκας: “Εκτός για το επόμενο διάστημα ο Τζόσεφ” – Τα νέα για τον τραυματισμό του Αμερικανού

Την αρνητική είδηση πως ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κόρι Τζόσεφ το αμέσως επόμενο διάστημα έδωσε ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη της ομάδας του Πειραιά επί του Προμηθέα Πατρών στο ΣΕΦ, για την 18η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί δηλαδή τον Ερυθρό Αστέρα την Πέμπτη (12/2) χωρίς τον Καναδό πόιντ γκαρντ και ο τεχνικός της ομάδας του Πειραιά θα περιμένει να ενημερωθεί από το ιατρικό τιμ για την ακριβή επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ενημέρωσει πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Προμηθέα πως ο Κόρι Τζόσεφ θα έμενε εκτός λόγω θλάσης στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού.

Για τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Έχω μια ενημέρωση, αλλά καλύτερα να την ανακοινώσει πρώτα η ομάδα για να μη μπλέξω με ιατρικούς όρους. Το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα τον έχουμε. Είναι από τα παιδιά που δεν αγωνίζονται στο NBA και έρχονται εδώ μπαίνοντας κατευθείαν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Πολύ συχνά αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Η περίπτωση του Μόρις ήταν διαφορετική. Ελπίζω ότι ο Μόρις θα μπει σύντομα, ο Ντιλικίνα επίσης, οπότε πλέον το βάθος του ρόστερ μας μπορεί να μας βοηθήσει».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός «έσπασε» το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σχολίασε: «Στο τέλος χαλαρώσαμε και κάναμε αρκετά λάθη, όμως υπήρχε διάθεση για πάσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Οι παίκτες μας πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πιο σημαντικό να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους, παρά να προσπαθούν να σκοράρουν πολλούς πόντους».

Για τα μελλοντικά ματς του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζώκας επισήμανε: «Φυσικά μας περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αρχικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερυθρό Αστέρα, που παραδοσιακά είναι ένα πολύ δύσκολο ματς για εμάς. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια μπροστά μας, όπως αυτό με την ΑΕΚ την Τρίτη. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι».