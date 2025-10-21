Ολυμπιακός: Επιστροφή στις προπονήσεις για ΜακΚίσικ – Η ενημέρωση για Έβανς

Με μία ευχάριστη είδηση ολοκλήρωσε την σημερινή του προπόνηση ο Ολυμπιακός καθώς ο Σακίλ ΜακΣίκικ συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα.

ΜακΚίσικ δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα φετινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και είναι πιθανό να ταξιδέψει στο Μόναχο για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν του Γκόρντον Χέρμπερτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους “ερυθρόλευκους”, ο Κίναν Έβανς παραμένει εκτός, καθώς συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και δεν είναι γνωστό πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμούς και να βοηθήσει την ομάδα του.

Η κατάστασή του εκτιμάται καθημερινά και θα επιστρέψει ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.