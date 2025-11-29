Ο Ομπράντοβιτς είπε “ή εγώ ή αυτός” για τον πρόεδρο της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαίλοβιτς και ότι “φεύγει για Αθήνα”

Η Παρτιζάν Βελιγραδίου χώρισε τους δρόμους της με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από ένα διήμερο έντασης και συζητήσεων όπου ο πολυνίκης τεχνικός αποφάσισε να εμμείνει στην απόφαση του να παραιτηθεί.

Η απόφαση του φαίνεται να έχει παρασκήνιο καθώς ο Σέρβος κόουτς ζήτησε την αποπομπή του προέδρου της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαίλοβιτς ως όρο για να παραμείνει στο σύλλογο καθώς όπως δήλωσε, σύμφωνα με μέσα της Σερβίας, ένιωθε ότι δεν είχε την στήριξη του σε σημαντικά ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ώρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο «Ζοτς» έγινε δεκτός σε αποθέωση από τους φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Nova.rs στη Σερβία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε προθεσμία μέχρι το Σάββατο (29/11), στις 5 μ.μ. το απόγευμα, για να τον ενημερώσουν για την απόφασή τους.

Από τη στιγμή που στην πολύωρη κουβέντα της Παρασκευής (28/11) με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε κάτι, πήρε την κατάσταση στα χέρια του για να δρομολογήσει τις εξελίξεις. «Αύριο (Σάββατο) μέχρι τις 5 μ.μ. σας περιμένω να μου πείτε τι αποφασίσατε, αλλιώς θα πάω στην Αθήνα» είπε ο Σέρβος κάνοντας ξεκάθαρες τις προθέσεις του

Ο Οστόγια Μιχαίλοβιτς προγραμμάτισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σάββατο (29/11) στις 11 το πρωί, όμως τις πρωινές ώρες, ανέβαλε τα πάντα για τη Δευτέρα (1/12).

Η συγκεκριμένη καθυστέρηση φάνηκε να δείχνει της προθέσεις της διοίκησης του σερβικού συλλόγου για τον Ομπράντοβιτς που αποφάσισε να κόψει γέφυρες και να τελειώσει την σχέση του με την ομάδα του Βελιγραδίου.