Οριστικά παρελθόν ο Ζέλικο Ομπραντοβιτς από την Παρτιζάν

Οριστικό τέλος στη σχέση του με την Παρτιζάν βάζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς η ομάδα δεν μπόρεσε να τον μεταπείσει να πάρει πίσω την παραίτηση του.

Η Παρτίζαν εξέδωσε ανακοίνωση για το «τέλος» το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ όλοι περίμεναν να γίνει νέα συνάντηση την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο σέρβος θρύλος της Παρτιζάν και της Ευρωλίγκα αποφάσισε να παραιτηθεί μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την περασμένη βδομάδα.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια ​​Μιγιαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων επέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.».