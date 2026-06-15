Άρης: LIVE η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη
Θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης
Σε εξέλιξη βρίσκεται μία ιστορική στιγμή για τον Άρη καθώς ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάζεται στην αίθουσα Τύπου «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξάνδρειου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έφτασε το πρωί (Δευτέρα 15/6) στη Θεσσαλονίκη.
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