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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: LIVE η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη

Θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης

Άρης: LIVE η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Σε εξέλιξη βρίσκεται μία ιστορική στιγμή για τον Άρη καθώς ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάζεται στην αίθουσα Τύπου «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξάνδρειου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έφτασε το πρωί (Δευτέρα 15/6) στη Θεσσαλονίκη.

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