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Σοβαρό ατύχημα στο GP Ολλανδίας για τον Μάρκο Μπετζέκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Βίντεο)

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Σοβαρό ατύχημα στο GP Ολλανδίας για τον Μάρκο Μπετζέκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Βίντεο)
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Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Μάρκο Μπετζέκι κατά τη διάρκεια του MotoGP της Ολλανδίας, στο ιστορικό Άσεν.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia αφού έχασε τον έλεγχο της μηχανής, έπεσε και σύρθηκε για πολλά μέτρα στην αμμοπαγίδα.

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Ο Ιταλός αναβάτης μεταφέρθηκε μάλιστα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

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