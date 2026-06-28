Σοβαρό ατύχημα στο GP Ολλανδίας για τον Μάρκο Μπετζέκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Βίντεο)
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Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Μάρκο Μπετζέκι κατά τη διάρκεια του MotoGP της Ολλανδίας, στο ιστορικό Άσεν.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia αφού έχασε τον έλεγχο της μηχανής, έπεσε και σύρθηκε για πολλά μέτρα στην αμμοπαγίδα.
Ο Ιταλός αναβάτης μεταφέρθηκε μάλιστα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
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