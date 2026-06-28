Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής – Ξέσπασε δίπλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο
Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Νέα Περάμου Αττικής το απόγευμα της Κυριακής 28/6.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση δίπλα από φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν.
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