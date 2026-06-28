Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα: Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά – Καρέ καρέ η στιγμή που η 75χρονη πηδάει από το μπαλκόνι για να σωθεί (Βίντεο)

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής 28/6 όταν για άγνωστους λόγους ξέσπασε φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 75χρονη γυναίκα κι 80χρονος άνδρας. Μάλιστα, στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται η στιγμή που ξεκινάει η πυρκαγιά αλλά και οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία πήδηξε από μπαλκόνι για να σωθεί.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16.00 σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική , ένας άνδρας 80 ετών, με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών, με αναπνευστικά προβλήματα, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

«Μία γυναίκα έπεσε στην αγκαλιά ενός άνδρα, ενώ ένας ηλικιωμένος πήγε από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, βγήκε από το κτίριο και σώθηκε. Η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και πάει στον Ερυθρό Σταυρό. Οι άνθρωποι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι για να κοιμηθούνε. Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς» ανέφερε μια γειτόνισσα.