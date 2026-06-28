Ανακοίνωσε τον Ελουστόντο ο ΠΑΟΚ

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα την Κυριακή 28/6 ο Αρίτζ Ελουστόντο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού στόπερ για τα δύο επόμενα χρόνια, με οψιόν και για τρίτη σεζόν.

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Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2028 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6.

Ο Ελουστόντο (γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1994), με καταγωγή από την Μπεασάιν της Γκιπούθκοα, στη Χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τον Ιούλιο του 2012 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην SD Μπεασάιν, ομάδα της Tercera Division, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών.

Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, που αγωνιζόταν στη Segunda Division B και στις 14/1/2015, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ.

Συνολικά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Σεμπάστιαν 313 φορές.

Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της Χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας Κ21».