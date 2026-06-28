Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Η κατάσταση της υγείας του 40χρονου πολυεγκαυματία και των άλλων τραυματιών

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 40χρονος μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια την Κυριακή 28/6.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διασωληνώθηκε και διακομίσθηκε πριν από λίγο στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 50χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος δεν φέρει εγκαύματα αλλά αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα, καθώς στην προσπάθειά του να διαφύγει την ώρα της φωτιάς χτύπησε μόνος του σε μία γλάστρα.

Επίσης, 52χρονος αλλοδαπός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με ήπια αναπνευστικά προβλήματα.

Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ ένας ακόμη τραυματίας (συνταξιούχος του Ναυτικού) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΝΝΑ προληπτικά καθώς ανέβασε πίεση.